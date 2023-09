« AU NON DU PERE » – Madani Compagnie Palais du Littoral Grande-Synthe, 9 octobre 2023, Grande-Synthe.

« AU NON DU PERE » – Madani Compagnie Lundi 9 octobre, 20h00 Palais du Littoral Réservations conseillées / 10€/5€ ext. – 7€/4€ habitant GS

Cette ode à l’espérance et à la résilience est aussi une ode à la gourmandise : des pâtisseries chocolatées et caramélisées sont préparées en direct et partagées avec le public. Anissa n’a pas connu son père, elle le recherche depuis son plus jeune âge. Un jour, elle retrouve sa trace d’une manière digne des téléfilms les plus mélodramatiques. Ahmed Madani, fasciné par son récit, la pousse à partir à la recherche de cet homme. Cette quête riche en péripéties sera à l’origine d’Au non du père. Tout en cuisinant des pâtisseries, pont symbolique entre son père et elle, Anissa joue et dialogue avec les spectateurs. Ahmed Madani partage le plateau avec elle. Leur complicité et leurs échanges simples et directs créent une atmosphère chaleureuse où humour et émotion baignent dans des effluves chocolatés.

L’équipe :

Avec : Anissa et Ahmed

Écriture et mise en scène : Ahmed Madani

Environnement sonore : Christophe Séchet

Images vidéo : Bastien Choquet

Construction, régie : Damien Klein

Administratrice : Pauline Dagron

Chargée de diffusion et de développement : Rachel Barrier

Chargée de production : Adrienne Villiers-Moriamé

Théâtre / Durée : 1h45 / + 13 ans / Tarif C

Palais du Littoral rue Charles garnier 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France 0328216600 https://www.ville-grande-synthe.fr/palaisdulittoral/ https://www.facebook.com/Palaisdulittoral/ [{« type »: « phone », « value »: « 0328244900 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@ville-grande-synthe.fr »}] Le Palais du Littoral, construit en 1973, est un haut lieu de la vie collective, culturelle et associative de l’agglomération dunkerquoise. Il connaît une nouvelle jeunesse depuis que d’importants travaux d’extension et de réhabilitation ont été achevés en 2007.

Avec sa façade de bois et son aspect résolument moderne, le Palais offre aux artistes des conditions d’accueil, de répétition et de représentation optimales.

Deux salles accueillent la majorité des spectacles de la saison culturelle :

le Théâtre ( capacité de 449 places ) et le Forum ( jusqu’à 3 000 spectateurs ! )

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-09T20:00:00+02:00 – 2023-10-09T22:00:00+02:00

