Soulful Sisters Palais du Littoral Grande-Synthe, 6 octobre 2023, Grande-Synthe.

SoulFul Sisters est un collectif de musiciens et chanteuses originaires des Hauts-de-France évoluant dans diverses formations : jazz, funk, blues, rhythm & blues, gospel… Le groupe a pour vocation de rendre hommage à la musique afro-américaine soul et blues des années 60 et aux différentes chanteuses qui la représente : Aretha Franklin, Etta James, Ann Peebles, Koko Taylor… De titres très connus du grand public à d’autres moins, toutefois aussi efficaces, les musiciens reproduisent l’énergie musicale caractéristique de l’époque portés par l’implication et l’émotion distillées par leurs sisters, tour à tour choristes et chanteuses.

Musique / Durée : 1h30 / Tout public / Tarif C

L’équipe :

Batterie : Sebastien Dewaele

basse : Roberto Amato

claviers : Damien Cornelis

guitare : Eric Liagre

saxophones : Alexis Bertein

chant : Helene Nepos, Sandrine Vahié, Renya Ketoglo

trompette : Romain Rothenbush

trombone : Dominique Della-Nave

Production : Soulful Sisters

Palais du Littoral rue Charles garnier 59760 Grande-Synthe Grande-Synthe 59760 Nord Hauts-de-France Le Palais du Littoral, construit en 1973, est un haut lieu de la vie collective, culturelle et associative de l'agglomération dunkerquoise. Il connaît une nouvelle jeunesse depuis que d'importants travaux d'extension et de réhabilitation ont été achevés en 2007.

Avec sa façade de bois et son aspect résolument moderne, le Palais offre aux artistes des conditions d’accueil, de répétition et de représentation optimales.

Deux salles accueillent la majorité des spectacles de la saison culturelle :

le Théâtre ( capacité de 449 places ) et le Forum ( jusqu’à 3 000 spectateurs ! )

J.M Del Pozo