Nord Cérémonie Remise des Labels de l’engagement Palais du Littoral Grande-Synthe, 6 juillet 2023, Grande-Synthe. Cérémonie Remise des Labels de l’engagement Jeudi 6 juillet, 18h00 Palais du Littoral sur dossier de candidature, entrée libre Vous êtes engagé au sein d’une association, dans votre etablissement scolaire ou auprès d’une cause qui vous tient à coeur? La ville de Grande Synthe par le biais du Conseil Local de la Vie Associative, met un point d’honneur à valoriser votre engagement associatif ou citoyen.

Le label de l’engagement vous permet d’avoir un plus dans votre CV ou tout simplement de mettre à l’honneur une personne que vous avez identifiée dans votre organisation ou association. Palais du Littoral rue Garnier, 59760 GRANDE SYNTHE Grande-Synthe 59760 Nord [{« type »: « email », « value »: « maison.citoyennete@ville-grande-synthe.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0328217056 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T18:00:00+02:00 – 2023-07-06T20:00:00+02:00

