Assemblée Produit en Bretagne « Rencontrez des entreprises du territoire » Vendredi 10 février, 14h00 Palais du Grand Large

Sur inscription

Dans le cadre de l’Assemblée Générale de Produit en Bretagne, allez à la rencontre des PME/ETI du territoire et accélérez votre business ! Palais du Grand Large 1 quai Duguay Trouin 35400 Saint Malo Courtoisville – Sillon – Moka Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne Startups, profitez d’un large réseau d’entreprises (adhérents PEB) à l’écoute de vos projets et échangez avec elles en one to one pendant 15 minutes à chaque fois !

L’occasion de vous démarquer et de développer votre business avec prêt de 5 entreprises en un après-midi.

2023-02-10T14:00:00+01:00

2023-02-10T18:00:00+01:00

