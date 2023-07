Assistez à une aubade de la Musique de l’Arme Blindée Cavalerie Palais du Gouverneur Metz, 16 septembre 2023, Metz.

Assistez à une aubade de la Musique de l’Arme Blindée Cavalerie 16 et 17 septembre Palais du Gouverneur Gratuit. Aubade en extérieur (jardins bas)

La Musique de l’Arme Blindée Cavalerie proposera dans les jardins du Palais du Gouverneur un extrait d’une heure de son répertoire riche et varié.

De la musique militaire pour fanfare aux pièces du répertoire classique ou jazz, en passant par les grands standards de la variété et du cinéma, profitez de ce concert dans les jardins du palais du Gouverneur.

Palais du Gouverneur 9 rue de la Citadelle, 57000 Metz Metz 57045 Nouvelle Ville Moselle Grand Est http://www.facebook.com/armeeszne Le Palais du Gouverneur est une résidence édifiée à Metz, entre 1902 et 1905, afin de servir d’Hôtel de commandement au XVIe corps d’Armée durant la période d’annexion allemande et accessoirement de pied-à-terre à l’Empereur Guillaume II lors de ses déplacements à Metz.

Situé square Giraud, au sud-ouest du centre-ville, il reste historiquement lié au quartier impérial, plus à l’Est. Conçue pour répondre aux goûts architecturaux de l’empereur Guillaume II, cette majestueuse demeure, résidence du général gouverneur, est emblématique du patrimoine messin. Les salons rénovés sont meublés et décorés avec des pièces du mobilier national ainsi que des œuvres des manufactures et musées nationaux.

Le Palais est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1975.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

