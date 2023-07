Découvrez l’histoire de la « marraine des Poilus » Palais du Gouverneur Metz, 16 septembre 2023, Metz.

Découvrez l’histoire de Marie Sautet au travers d’une exposition retraçant l’histoire de cette Messine d’exception, véritable providence pour des milliers d’hommes sur les fronts durant la Grande Guerre, dont le dévouement valut, en retour, des milliers de lettres de ses protégés, qu’elle appelait familièrement ses enfants et qui lui donnèrent spontanément le beau nom de marraine.

Palais du Gouverneur 9 rue de la Citadelle, 57000 Metz Metz 57045 Nouvelle Ville Moselle Grand Est http://www.facebook.com/armeeszne Le Palais du Gouverneur est une résidence édifiée à Metz, entre 1902 et 1905, afin de servir d’Hôtel de commandement au XVIe corps d’Armée durant la période d’annexion allemande et accessoirement de pied-à-terre à l’Empereur Guillaume II lors de ses déplacements à Metz.

Situé square Giraud, au sud-ouest du centre-ville, il reste historiquement lié au quartier impérial, plus à l’Est. Conçue pour répondre aux goûts architecturaux de l’empereur Guillaume II, cette majestueuse demeure, résidence du général gouverneur, est emblématique du patrimoine messin. Les salons rénovés sont meublés et décorés avec des pièces du mobilier national ainsi que des œuvres des manufactures et musées nationaux.

Le Palais est inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1975.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

