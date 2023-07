Rencontrez les membres du CESE Palais d’Iéna – Conseil économique, social et environnemental Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Rencontrez les membres du CESE 16 et 17 septembre Palais d’Iéna – Conseil économique, social et environnemental

Assemblée de la société agissante

Incarnant des dizaines de millions de Françaises et de Français (artisans, chefs d’entreprises, commerçants, agriculteurs, syndicats de salariés, associations de jeunes et de défense de l’environnement, coopératives, mutualité…), les membres du CESE issus des corps intermédiaires, éclairent les pouvoirs publics en étudiant une question sociétale, en dressant un état des lieux et exprimant le ressenti des citoyens qu’ils représentent par des préconisations partagées.

L’assemblée a rendu de nombreux avis traitant du logement, de la santé, de la grande pauvreté, de la dépendance, de la formation, de la culture… Ces thématiques citoyennes sont ainsi débattues et permettent aux parlementaires d’engager un travail législatif serein et porteur de l’intérêt général.

La chambre de la participation citoyenne

Le CESE intègre de façon croissante les citoyens à ses travaux : de par les consultations citoyennes ménes sur l’orientation, la santé… la veille des pétitions ou encore les groupes de travail intégrés à ses formations de travail.

De par la réforme de l’institution, le CESE est désormais le carrefour des consultations publiques et l’institution de référence en matière de participation citoyenne.

Palais d’Iéna – Conseil économique, social et environnemental 9 place d’Iéna 75016 Paris Paris 75016 Paris 16e Arrondissement Paris Île-de-France 01 44 43 60 00 http://www.lecese.fr Construit de 1937 à 1946 par Auguste Perret, le Palais d’Iéna ouvrit ses portes en 1939 comme musée des Travaux publics. Puis il devint, de 1956 à 1958, le siège de l’Assemblée de l’Union française. Depuis 1959, il accueille le Conseil économique, social et environnemental, troisième assemblée constitutionnelle de la République. Cette œuvre d’Auguste Perret est remarquable par l’ampleur des espaces et la qualité des matériaux, en particulier le béton. Si seule une partie des plans de Perret fut réalisée (la rotonde située place d’Iéna et l’aile longeant l’avenue d’Iéna, agrémentées toutes deux à l’extérieur de colonnes cannelées), l’édification de la partie bordant l’avenue du Président Wilson fut le fait de Paul Vimond, élève d’Auguste Perret, qui essaya d’être fidèle à la démarche de son professeur. Le Palais d’Iéna fut terminé par une troisième aile, différente du style Perret, œuvre de l’architecte Gilles Bouchez. L’édifice abrite des peintures murales de Souverbie ainsi que de nombreux éléments du mobilier d’origine. M9 Iéna, M6 Trocadéro Bus 32, 63, 82 / Vélib

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©CESE-KatrinBaumann-Palais d’léna, Auguste Perret, UFSE, SAIF, www.unionpourlenfance.com