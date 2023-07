Menart Fair Paris Palais d’Iéna – Conseil économique, social et environnemental Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Menart Fair Paris 16 et 17 septembre Palais d’Iéna – Conseil économique, social et environnemental

Située sur le « Colline des Arts » à quelques pas du Palais de Tokyo, du Musée d’Art Moderne de Paris, du Musée de l’Homme, du Palais Galliera, en face du Musée national des arts asiatiques-Guimet, Menart Fair va présenter les dernières créations du MENA au Palais Iéna, en partenariat avec les musées de « La Colline », ainsi que des institutions internationales.

Une sélection ART + DESIGN des pays du MENA (pour Middle East, North Africa) d’une trentaine de galeries françaises et internationales sera réunie pour la première fois, au Palais d’Iéna, siège du Conseil Économique, Social et Environnemental et troisième assemblée de la République française.

Palais d’Iéna – Conseil économique, social et environnemental 9 place d’Iéna 75016 Paris Paris 75016 Paris 16e Arrondissement Paris Île-de-France 01 44 43 60 00 http://www.lecese.fr Construit de 1937 à 1946 par Auguste Perret, le Palais d’Iéna ouvrit ses portes en 1939 comme musée des Travaux publics. Puis il devint, de 1956 à 1958, le siège de l’Assemblée de l’Union française. Depuis 1959, il accueille le Conseil économique, social et environnemental, troisième assemblée constitutionnelle de la République. Cette œuvre d’Auguste Perret est remarquable par l’ampleur des espaces et la qualité des matériaux, en particulier le béton. Si seule une partie des plans de Perret fut réalisée (la rotonde située place d’Iéna et l’aile longeant l’avenue d’Iéna, agrémentées toutes deux à l’extérieur de colonnes cannelées), l’édification de la partie bordant l’avenue du Président Wilson fut le fait de Paul Vimond, élève d’Auguste Perret, qui essaya d’être fidèle à la démarche de son professeur. Le Palais d’Iéna fut terminé par une troisième aile, différente du style Perret, œuvre de l’architecte Gilles Bouchez. L’édifice abrite des peintures murales de Souverbie ainsi que de nombreux éléments du mobilier d’origine. M9 Iéna, M6 Trocadéro Bus 32, 63, 82 / Vélib

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

