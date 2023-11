Toulouse – Tours Palais des sports Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse Toulouse – Tours Palais des sports Toulouse, 7 novembre 2023, Toulouse. Toulouse – Tours Mardi 7 novembre, 20h00 Palais des sports Ligue A masculine – Journée 4 Palais des sports 3 Rue Pierre Laplace, 31000 Toulouse, France Toulouse Amidonniers / Compans-Caffarelli Haute-Garonne Occitanie Métro : Ligne B – Station Compans CaffarelliBus : n° 1 – 16 – 70 – 71 – Arrêt Compans Caffarelli Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T20:00:00+01:00 – 2023-11-07T22:00:00+01:00

2023-11-07T20:00:00+01:00 – 2023-11-07T22:00:00+01:00 SortiesVacances Spacer’s Toulouse Volley Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Palais des sports Adresse 3 Rue Pierre Laplace, 31000 Toulouse, France Ville Toulouse Departement Haute-Garonne Lieu Ville Palais des sports Toulouse latitude longitude 43.612729;1.434448

Palais des sports Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/