Une 2e édition reconduite à Toulouse

Toulouse a été la première ville de France à accueillir, en 2022, une étape du World Padel Tour. Près de 12 000 spectateurs ont suivi l’aventure durant 5 jours au Palais des Sports.

Après le succès populaire de cette première édition (demi-finales et finales à guichets fermés), Toulouse est de nouveau ville d’accueil de l’édition 2023 en partenariat avec la mairie de Toulouse. L’événement sera diffusé via Canal + dans 62 pays.

Rendez-vous du 12 au 18 juin au Palais des Sports André Brouat repensé pour l’occasion avec l’installation d’un seul et unique court central pour une expérience encore plus forte.

La billetterie est ouverte !

Le Padel, le sport qui monte

Sport mixte, collectif et intergénérationnel (la moyenne d’âge des pratiquants est de 40 ans), le padel compte aujourd’hui plus de 20 millions de pratiquants. C’est le sport qui connaît la plus forte croissance dans le monde.

En France, 70 nouveaux clubs et 350 terrains de padel ont été céés en 2022 ce qui porte désormais le total à 1700 terrains et 600 clubs de padel.

Palais des sports 3 Rue Pierre Laplace, 31000 Toulouse, France Toulouse Amidonniers / Compans-Caffarelli Haute-Garonne Occitanie Métro : Ligne B – Station Compans CaffarelliBus : n° 1 – 16 – 70 – 71 – Arrêt Compans Caffarelli

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-12T09:30:00+02:00 – 2023-06-12T21:00:00+02:00

2023-06-18T11:00:00+02:00 – 2023-06-18T18:00:00+02:00

