HARLEM GLOBETROTTERS PALAIS DES SPORTS – TOULON Toulon, mardi 19 mars 2024.

La success story des Harlem Globetrotters® en France continue et n’est pas prête de s’arrêter ! Après une tournée triomphale dans toute la France en 2023, ils seront de retour à Paris en 2024, pour deux Accor Arena. Légendes mondiales du basketball, les Harlem Globetrotters® parcourent les continents depuis plus de 90 ans pour vous faire découvrir un spectacle sportif et humoristique unique en son genre. Ne manquez pas ce match aux allures de show à l’américaine. A vivre en famille.

Tarif : 32.75 – 63.00 euros.

Début : 2024-03-19 à 20:00

PALAIS DES SPORTS – TOULON 420 AVENUE AMIRAL AUBE 83000 Toulon 83