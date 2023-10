Adéquat Challenge Tour palais des sports Saint-Sauveur Lille, 19 octobre 2023, Lille.

Et si une rencontre sportive pouvait faire naître des opportunités professionnelles ? C’est l’idée de l’Adéquat Challenge Tour, un tour de France du recrutement unique en son genre, organisé par l’agence d’intérim et de recrutement Adéquat et parrainé par Tony Parker.

Palais des Sports Saint-Sauveur,

78 Av. du Président John F. Kennedy, 59800 Lille

L’Adéquat Challenge Tour, Lille 2023

Le 19 octobre prochain, plusieurs entreprises dont ID Logistics, ID KIDS, Jules, Smithtoys, Keolis, Grand Frais, GXO etc. se prêteront au jeu de l’Adéquat Challenge Tour pour rencontrer les jeunes Lillois lors de diverses épreuves sportives et ludiques.

L’objectif ? Permettre aux jeunes de décrocher un CDI, un CDD, une alternance ou une mission d’intérim en 24h et sans CV, en faisant briller leur personnalité sur le terrain ! Et faire découvrir aux recruteurs un nouveau mode de recrutement, ludique, innovant et inclusif, imaginé autour du sport et de ses valeurs : entraide, dépassement de soi et goût du challenge.

Ouvert aux jeunes de 18 à 30 ans, l’événement est accessible à tous, peu importe l’expérience ou le diplôme.

Un invité surprise sera l’invité d’honneur de cette édition régionale !

Le marché de l’emploi lillois en quelques chiffres

– Les Hauts de France sont la 2ème région la plus jeune de France métropolitaine

– 24,1% des jeunes de 19-25 ans ne sont ni en emploi, ni en études, ni en formation (NEET), soit cinq points au-dessus de la moyenne métropolitaine.

– La région détient la part de jeunes au chômage la plus élevée des régions métropolitaines : 16,8%.

– Le faible niveau de diplôme des jeunes rend plus difficile leur insertion sur le marché de l’emploi qu’ailleurs.

– Les entreprises des Hauts de France cherchent à recruter (70 000 offres d’emploi non pourvues, selon Pôle emploi), notamment dans les services, l’industrie, la logistique et le tourisme.

Briser les codes du recrutement

Une centaine de jeunes de la région lilloise sont attendus le 19 octobre prochain au Palais des Sports Saint-Sauveur autour d’un programme qui casse les codes du recrutement :

Pitch d’entreprises : les recruteurs ont deux minutes pour se présenter d’une façon originale !

Activités sportives entre candidats et recruteurs

entre candidats et recruteurs Blind Dating : entretiens les yeux bandés

: entretiens les yeux bandés Coaching sur-mesure pour accompagner les candidats à valoriser leur employabilité

pour accompagner les candidats à valoriser leur employabilité Before Work : un moment d’échange pour permettre aux entreprises de trouver leur pépite et aux candidats de décrocher leur futur emploi !

: un moment d’échange pour permettre aux entreprises de trouver leur pépite et aux candidats de décrocher leur futur emploi ! After Work : cocktail apéritif, remise des trophées, guests, animation, surprises…

À propos de l’Adéquat Challenge Tour

Cet évènement original s’inscrit dans le cadre de la tournée nationale « Adéquat Challenge Tour » organisée pour la deuxième année consécutive par l’agence d’intérim et de recrutement Adéquat. Vecteur de solidarité et d’ouverture, il incarne les valeurs de l’entreprise : innovation au service des entreprises, développement des territoires et égalité des chances pour tous les jeunes.

En cette année olympique, l’Adéquat Challenge Tour bénéficie du parrainage du Ministère des Sports qui veut faire de l’insertion professionnelle par le sport un héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Inscriptions & programme de l’édition de Lille :

https://www.adequatchallenge.com/lille/

