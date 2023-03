Trophée Issy-Paris Danse : compétition internationale de danse sportive Palais des Sports Robert Charpentier Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Trophée Issy-Paris Danse : compétition internationale de danse sportive Palais des Sports Robert Charpentier, 8 avril 2023, Issy-les-Moulineaux. Trophée Issy-Paris Danse : compétition internationale de danse sportive Samedi 8 avril, 11h00 Palais des Sports Robert Charpentier À partir de 12€ – Gratuit pour les – de 12 ans Venez admirer les meilleurs danseurs internationnaux sur des airs de rumba, tchatcha, valses, etc. Palais des Sports Robert Charpentier 6 Boulevard des Frères Voisin, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 44 53 32 http://www.seineouest.fr/palais_des_sports_robertcharpentier.html [{« type »: « phone », « value »: « 0625476037 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.issydanse.fr »}] Métro : ligne 12 – Station « Mairie d’Issy » ou « Corentin Celton » / Tramway : T2 « Issy Val de Seine » / RER C : station « Issy Val de Seine » / Bus : lignes 39 – 126 – 189 – 323 et TUVIM Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

