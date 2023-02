Assistez à la Coupe des Miss au Palais des Sports! Palais des Sports Robert Charpentier Issy-les-Moulineaux Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Entrée libre La Coupe des Miss est une compétition réservée aux archers féminines.

Elle se déroule exclusivement sous formes de duels, d’abord au sein de poules puis à l’intérieur d’un tableau de matchs.

Épreuve ludique, en fin de saison, non sélective pour les championnats de France, sans pression du résultat.

La Coupe des Miss se veut engagée puisqu’elle soutient la lutte contre le cancer du sein en partenariat avec la célèbre association « Le ruban Rose » A la fois ludique et sportive, ouverte aux compétitrices de tous niveaux, la Coupe des Miss a su attirer au fil des éditions des participantes heureuses de se retrouver pour pratiquer leur activité favorite et clore la saison en salle.

La Coupe des Miss se veut engagée puisqu'elle soutient la lutte contre le cancer du sein en partenariat avec la célèbre association « Le ruban Rose » A la fois ludique et sportive, ouverte aux compétitrices de tous niveaux, la Coupe des Miss a su attirer au fil des éditions des participantes heureuses de se retrouver pour pratiquer leur activité favorite et clore la saison en salle.

Venues de toute la France, et parfois des équipes nationales étrangères, les « Miss » viennent pour s'amuser et pratiquer le tir à l'arc Autrement… À découvrir au Palais des Sports Robert Charpentier.

2023-03-04T08:00:00+00:00 – 2023-03-05T16:00:00+00:00

