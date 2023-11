TWIRLING. COMPETITION LE MILLENAIRE Palais des Sports Robert BERTANO Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues TWIRLING. COMPETITION LE MILLENAIRE Palais des Sports Robert BERTANO Martigues, 2 décembre 2023, Martigues. TWIRLING. COMPETITION LE MILLENAIRE 2 et 3 décembre Palais des Sports Robert BERTANO Tarif entrée non licenciés : 10€ la journée / enfants de 6 à 12 ans : 4€. Restauration sur place DESCRIPTION Compétition nationale regroupant plus de 400 athlètes de la catégorie poussin à adulte, de niveau préliminaire à avancé.

Compétition comptant pour les présélections des Championnats d’Europe à Eindhoven fin mars. voici le lien pour prendre les places en ligne : https://www.billetweb.fr/millenaire-2023 LOCALISATION Palais des Sports Robert BERTANO Avenue Urdy Milou Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 06.23.81.46.18 »}] [{« link »: « https://www.billetweb.fr/millenaire-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T08:00:00+01:00 – 2023-12-02T20:00:00+01:00

Age min 1 Age max 99
latitude longitude 43.405172;5.034571

