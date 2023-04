HANDBALL. VIDE GRENIER Palais des Sports Robert BERTANO Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

HANDBALL. VIDE GRENIER Palais des Sports Robert BERTANO, 7 mai 2023, Martigues. HANDBALL. VIDE GRENIER Dimanche 7 mai, 09h00 Palais des Sports Robert BERTANO Entrée libre au public – Exposant: 2€50 le mètre sur réservation LOCALISATION Palais des Sports Robert BERTANO Avenue Urdy Milou Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04.42.79.19.91 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-07T09:00:00+02:00 – 2023-05-07T18:00:00+02:00

2023-05-07T09:00:00+02:00 – 2023-05-07T18:00:00+02:00 MHB Vide Grenier Affiche officielle MHB

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Palais des Sports Robert BERTANO Adresse Avenue Urdy Milou Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Age min 1 Age max 90 Lieu Ville Palais des Sports Robert BERTANO Martigues

Palais des Sports Robert BERTANO Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

HANDBALL. VIDE GRENIER Palais des Sports Robert BERTANO 2023-05-07 was last modified: by HANDBALL. VIDE GRENIER Palais des Sports Robert BERTANO Palais des Sports Robert BERTANO 7 mai 2023 Martigues Palais des Sports Robert BERTANO Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône