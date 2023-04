Vide grenier du Martigues Handball Palais des Sports Robert Bertano – Avenue Urdy Milou, 7 mai 2023, Martigues.

Le Martigues Handball et le fonds de dotation Martigues Terre De Valeurs organisent un vide grenier sur le parking du Palais des Sports Robert Bertano.

Le long du chenal de Caronte, côté Ferrières..

2023-05-07 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-07 18:00:00. .

Palais des Sports Robert Bertano – Avenue Urdy Milou Sur le parking

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Martigues Handball and the Martigues Terre De Valeurs endowment fund are organising a garage sale in the car park of the Palais des Sports Robert Bertano.

Along the Caronte channel, on the Ferrières side.

El Martigues Handball y el fondo de dotación Martigues Terre De Valeurs organizan una venta de garaje en el aparcamiento del Palacio de Deportes Robert Bertano.

A lo largo del canal de Caronte, en el lado de Ferrières.

Martigues Handball und der Stiftungsfonds Martigues Terre De Valeurs organisieren einen Flohmarkt auf dem Parkplatz des Palais des Sports Robert Bertano.

Entlang des Caronte-Kanals auf der Seite von Ferrières.

Mise à jour le 2023-03-29 par Office de Tourisme de Martigues