Randonnée pour le téléthon Palais des sports Moulins, 2 décembre 2023, Moulins.

Moulins,Allier

4 associations de l’agglomération moulinoise affiliées vous invitent à marcher en groupe sous la conduite d’un animateur. 8 km en bords d’Allier ou 11 km Moulins-Avermes en périurbain. Collation à l’arrivée (apportez votre gobelet)..

2023-12-02 08:30:00 fin : 2023-12-02 . .

Palais des sports rue Félix Mathé

Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



4 affiliated associations in the greater Moulin area invite you to walk in a group led by a guide. 8 km on the banks of the Allier or 11 km Moulins-Avermes in the suburbs. Refreshments on arrival (bring your own cup).

4 asociaciones afiliadas de la zona del Gran Moulin le invitan a caminar en grupo bajo la dirección de un animador. 8 km a orillas del Allier u 11 km Moulins-Avermes en las afueras. Refresco a la llegada (traiga su propio vaso).

4 angeschlossene Vereine aus dem Großraum Moulinoise laden Sie ein, in einer Gruppe unter der Leitung eines Betreuers zu wandern. 8 km am Ufer des Allier oder 11 km Moulins-Avermes im Umland. Imbiss am Ziel (bringen Sie Ihren Becher mit).

Mise à jour le 2023-11-04 par Office du tourisme de Moulins & sa région