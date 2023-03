Championnat de France de danses latines et standard Palais des Sports, 6 mai 2023, Marseille 9e Arrondissement Marseille 9e Arrondissement.

Championnat de France de danses latines et standard EUR

81 Rue Raymond Teisseire Palais des Sports Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône Palais des Sports 81 Rue Raymond Teisseire

2023-05-06 – 2023-05-07

Palais des Sports 81 Rue Raymond Teisseire

Marseille 9e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

Marseille 9e Arrondissement .

EUR 20 40 Venez applaudir ces couples en danses latines (cha-cha-cha, samba, rumba, paso doble et jive), et en danses standards (valse anglaise, valse viennoise, slow fox, tango et quickstep) venus se disputer la plus haute place, sur le parquet du Palais des Sports de Marseille.



Un championnat de France de danse sportive qui promet d’être prestigieux.

Une compétition sportive organisée par le CDS Aubagne, Club des Danse du Soleil d’Aubagne sous l’égide de la FFD, Fédération Française de Danse.



Technique, performance, et créativité de danseuses et danseurs de renom seront au rendez-vous de cet événement à Marseille.



Les critères tels que précision des mouvements, harmonie du couple, synchronisation, originalité et expression artistique seront de mise pour accéder à la plus haute place de cette compétition.



Amateurs et professionnels de la danse seront tous réunis autour de cet événement organisé par le CDS Aubagne et plus exactement, en soirée une partie spectacle sous la houlette d’Agnès et Marc Barbiéri dont les noms vous évoquent sans aucun doute un certain et fameux « SHOW DANCE ».

Un événement organisé par le CDS Aubagne, sous l’égide de la Fédération Française de Danse, autour des danses latines et standards.

http://cdsaubagne.fr/

Palais des Sports 81 Rue Raymond Teisseire Marseille 9e Arrondissement

dernière mise à jour : 2023-03-14 par