OPEN 13 PROVENCE – SAMEDI PALAIS DES SPORTS Marseille, 10 février 2024, Marseille.

OPEN 13 PROVENCE – SAMEDI PALAIS DES SPORTS – MARSEILLE Seconde 1/2 finale double – 1/2 finales simple Ouverture des portes 1H avant le début. Pour sa 32e édition, l’Open 13 Provence vous attend du 5 au 11 février 2024 au Palais des Sports de Marseille.Sinner, Khachanov, Musetti, Dimitrov … ont d’ores et déjà confirmé leur présence.Considéré comme l’un des 25 plus grands tournois du circuit ATP, l’Open 13 Provence attire depuis 31 ans, les plus grands noms du tennis mondial. De lendl à Federer, en passant pas Nadal, Becker, Djokovic, Murray, Tsonga, Medvedev… ils ont tous, un jour enflammé le central du Palais des Sports de Marseille.Cette année encore, l’Open 13 Provence créera l’événement du 5 au 11 février 2024 en proposant un plateau sportif dèsplus spectaculaire …PROGRAMME PREVISIONNEL (ATTENTION ce programme est fourni à titre indicatif) : Dimanche 4 Février : 10H Qualifications – Entrée Gratuite Lundi 5 Février : 12H Fin des qualifications – 1er tour simple et doubleMardi 6 février : 11H30 – 1 er tour simple et double Mercredi 7 février : 11H30 – Fin du 1er tour, 1/8 de finale simple et 1/4 de finale double Jeudi 8 février : 11H30 – 1/8 de finale simple et 1/4 de finale double Vendredi 9 févier : 12H30 – 1/4 de finale double – 14H40 – 1/4 de finale simple et 1er 1/2 finale double Samedi 10 février : 14H30 : seconde 1/2 finale double – 16H30 1/2 finales simple Dimanche 11 févier : 12H30 : finale double – 15H00 finale simple

Tarif : 28.00 – 58.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 14:30

PALAIS DES SPORTS 81 RUE R. TEISSEIRE 13009 Marseille 13