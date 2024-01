Les Lumières de la Muzelle Palais des Sports Les Deux Alpes, samedi 20 janvier 2024.

Les Deux Alpes Isère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20

fin : 2024-01-20

Les Lumières de la Muzelle est un trail blanc organisé en collaboration par l’Office de Tourisme et l’Association Les 2 Alpes Trail.

Samedi 20 janvier 2024, départ de la course au coucher de soleil avec les lumières de la ville et le défilé de frontales.

.

Palais des Sports Rue du Grand Plan

Les Deux Alpes 38860 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2023-12-29 par Office de Tourisme des 2 Alpes