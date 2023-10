Rencontres Montagnes et Sciences Palais des Sports Grenoble, 10 novembre 2023, Grenoble.

Grenoble,Isère

Initiées à Grenoble en 2014, les Rencontres Montagnes & Sciences ont pour objectif de « parler des sciences et de la montagne autrement », à travers une sélection de films, qui font la part belle à l’aventure humaine, à l’exploration, à la découverte..

Palais des Sports

Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Launched in Grenoble in 2014, Rencontres Montagnes & Sciences aims to « talk about science and the mountains in a different way », through a selection of films that focus on human adventure, exploration and discovery.

Lanzados en Grenoble en 2014, los Encuentros Montaña y Ciencia pretenden « hablar de ciencia y montaña de otra manera », a través de una selección de películas que dan protagonismo a la aventura, la exploración y el descubrimiento humanos.

Die 2014 in Grenoble ins Leben gerufenen Rencontres Montagnes & Sciences haben das Ziel, « anders über Wissenschaft und Berge zu sprechen », und zwar durch eine Auswahl von Filmen, in denen das menschliche Abenteuer, die Erforschung und die Entdeckung im Vordergrund stehen.

