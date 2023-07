Sport et patrimoine Palais des sports du Prado Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Sport et patrimoine Palais des sports du Prado Bourges, 17 septembre 2023, Bourges. Sport et patrimoine Dimanche 17 septembre, 14h00 Palais des sports du Prado Dans le cadre du thème national « patrimoine des sports », Bourges Ville d’art et d’histoire s’associe avec le service des Sports et des associations sportives du territoire pour proposer des initiations à des sports variés, dans des lieux patrimoniaux.

Le palais des Sports du Prado, qui a vu les exploits des Tangos, sera dédié au basketball. Palais des sports du Prado Rue du Pré-Doulet, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire Le palais des Sports du Prado est intimement lié au Bourges Basket et à l’équipe féminine des Tangos parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Ville de Bourges

