Le palais des Sports du Prado Samedi 16 septembre, 09h30, 10h30 Palais des sports du Prado Inscription obligatoire, à partir du 8 septembre

Un membre du Bourges basket vous fera découvrir le palais des Sports du Prado, théâtre des exploits de l’équipe féminine des Tangos.

Palais des sports du Prado Rue du Pré-Doulet, 18000 Bourges Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire Le palais des Sports du Prado est intimement lié au Bourges Basket et à l'équipe féminine des Tangos

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T10:30:00+02:00

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

Ville de Bourges