Orléans Masters Badminton presented by VICTOR Palais des sports d’Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Orléans Masters Badminton presented by VICTOR Palais des sports d’Orléans Orléans, 12 mars 2024, Orléans. Orléans Masters Badminton presented by VICTOR 12 – 17 mars 2024 Palais des sports d’Orléans Entrée payante au Palais des Sport, Entrée gratuite au Parc Pasteur Depuis 1994, Orléans vibre aux couleurs de l’Orléans Masters Badminton. À l’initiative d’Orléanais passionnés par le badminton et licenciés depuis plus de 30 ans, ce tournoi est aujourd’hui positionné parmi les 30 meilleures compétitions au monde de la discipline. C’est ainsi entre 200 et 300 badistes, représentant plus de 35 nations, répondent présents à chaque édition. Pour la seconde année consécutive venez découvrir au Parc Pasteur juste à côté du Palais des Sports « Le Village By Orléans Masters« . Toute la semaine venez vous tester au Air Badminton gratuitement, rencontrer les acteurs du tournoi et profitez de l’exposition photo. Nous vous attendons nombreux pour encourager les joueurs du 12 au 17 mars 2024 au Palais de Sport. Des qualifications aux finales, le spectacle sera au rendez vous ! Ne manquez pas la 30ème éditions de l’Orléans Masters badminton presented by VICTOR ! Palais des sports d’Orléans Palais des sports Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://orleansmasters.com/billetterie/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-12T09:30:00+01:00 – 2024-03-12T21:00:00+01:00

2024-03-17T11:00:00+01:00 – 2024-03-17T16:00:00+01:00 badminton sport Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Palais des sports d'Orléans Adresse Palais des sports Orléans Ville Orléans Departement Loiret Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Palais des sports d'Orléans Orléans latitude longitude 47.90974;1.91145

Palais des sports d'Orléans Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/