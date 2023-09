Stage de self défense Palais des sports d’Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Stage de self défense Palais des sports d’Orléans Orléans, 30 septembre 2023, Orléans. Stage de self défense Samedi 30 septembre, 15h00 Palais des sports d’Orléans Gratuit KRAV MAGA ORLEANS organise un stage de self défense et de découverte du Krav Maga ouvert à tous et gratuit.

Samedi 30 septembre de 15h à 18h au Palais de sports (4e étage).

Une tenue de sport confortable et une bouteille d’eau sont utiles. Vous aurez les pieds nus sur le tatamis. Palais des sports d’Orléans Palais des sports Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « kravmagasdo@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T15:00:00+02:00 – 2023-09-30T18:00:00+02:00

