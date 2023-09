Réouverture USO TIR Palais des sports d’Orléans Orléans, 5 septembre 2023, Orléans.

Réouverture USO TIR 5 septembre – 12 décembre Palais des sports d’Orléans Entrée libre, 1er découverte offerte sur réservation, dès 7 ans, tarifs licences entre 115 et 149 euros (pour la licence il faut disposer d’un certificat médécial et 1 d’une pohoto

Reprise à partir du mecredi 6 septemble 2023 de l’actvité Tir sport de l’USO TIR qui se pratique au palais de sports dans un 10 mètres où l’on pratique et encadre les disciplnes olylimpique à la carabine ou pistolet à air comprimé, noius encadrons tous ceux qui progresser dans ces activités sportives. Nous pratiquons éegalement l’arbalète fiel à partir de 7 ans et l’arbalète match.

Horaires :

mardi : 17h30 à 19h30 – arbalete FIELD 1 18 mètres et pistolet vitesse 10 m

mercredi : de 15H00 à 20H00 – Tout autre disciplines à10 mètres – dès 7 ans

Jeudi et vendredi : de 18h00 à 20h00 – tout autre disciplines à 10 mètres

Palais des sports d’Orléans Palais des sports Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « sandrine.gallier@wanadoo.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.usotir.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 86 93 92 11 »}]

concentration carabine

USO TIR