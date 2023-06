Tournoi de Préparation Coupe du Monde U19M Basketball Palais des sports d’Orléans Orléans Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Tournoi de Préparation Coupe du Monde U19M Basketball Palais des sports d’Orléans Orléans, 16 juin 2023, Orléans. Tournoi de Préparation Coupe du Monde U19M Basketball 16 – 18 juin Palais des sports d’Orléans 5€ la journée / Gratuit moins de 10 ans RDV les 16-17 & 18 au Palais des Sports d’Orléans ?

Au programme, du basket de haut niveau avec des jeunes qui composeront les effectifs des équipes nationales très prochainement (Melvine AJINCA, meilleur jeune de Pro B – Zaccharie RISACHER, Zacharie PERRIN etc…) !

Parmi les membres de l’Équipe de France, nous aurons notamment :

– Halvine DZELLAT-DIAKENO, joueur Espoirs Élite à ADA Blois Basket 41 passé par le Pôle Espoirs CVL

– Pierre TILLAY, Assistant de l’équipe professionnelle Orléans Loiret Basket

– Nicolas CORBÉ, Directeur Technique Régional de la Ligue CVL

– Lamine KÉBÉ, Entraineur Pôle France Fédération Française de BasketBall à l’Insep.

Venez nombreux les encourager ! ?

? Billetterie : https://urlz.fr/meLZ (Offre spéciale clubs CVL) Palais des sports d’Orléans Palais des sports Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://urlz.fr/meLZ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-16T17:00:00+02:00 – 2023-06-16T23:00:00+02:00

2023-06-18T14:30:00+02:00 – 2023-06-18T19:30:00+02:00 Sport basketball Ligue CVL Basketball Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Palais des sports d'Orléans Adresse Palais des sports Orléans Ville Orléans Departement Loiret Age max 99 Lieu Ville Palais des sports d'Orléans Orléans

Palais des sports d'Orléans Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Tournoi de Préparation Coupe du Monde U19M Basketball Palais des sports d’Orléans Orléans 2023-06-16 was last modified: by Tournoi de Préparation Coupe du Monde U19M Basketball Palais des sports d’Orléans Orléans Palais des sports d'Orléans Orléans 16 juin 2023