Il fait désormais partie des 30 plus grands tournois du monde ! L’Orléans Masters de badminton, classé pour la première fois au niveau « super 300 », revient du 4 au 9 avril au palais des sports. Près de 200 matchs – cinq tableaux, en simple et en double, hommes, dames et mixte – seront disputés par les participants, représentant plus de 50 nations. Parmi les joueurs annoncés figure Toma Junior Popov, vainqueur à Orléans en 2021 et 2022. Les Français seront bien représentés en doubles, avec Christo Popov, aux côtés de son frère, et le duo Fabien Delrue – William Villeger. En mixte, Thom Gicquel et Delphine Delrue, premiers à l’Orléans Masters en 2019, seront aussi de la partie.

Parallèlement à la compétition, et dans le cadre de la Semaine olympique et paralympique, des animations sont programmées au parc Pasteur, en partenariat avec la Ville et l’USEP 45.

