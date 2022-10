Stage de KRAV MAGA – Self Défense Palais des sports d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Stage de découverte du Krav Maga Palais des sports d’Orléans Palais des sports Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:kravmagasdo@gmail.com.avant »}] Ce stage gratuit s’adresse aux adolescents et aux adultes (filles et garçons) pour découvrir des techniques de self défense accessibles à tous.

Il aura lieu de samedi 22 Octobre de 15h00 à 18h00 au Dojo du Palais des sports (4e étage), rue Eugène Vignat à Orleans. Merci de réserver votre place à kravmagasdo@gmail.com.avant le 20/10.

2022-10-22T15:00:00+02:00

2022-10-22T18:00:00+02:00

Age minimum 14 Age maximum 70

