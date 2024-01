HEXAGONE MMA 14 PALAIS DES SPORTS Dijon, 10 février 2024, Dijon.

HEXAGONE MMA 14 PALAIS DES SPORTS – DIJON HEXAGONE MMA débarque enfin à Dijon !Le 10 février 2024, la ligue européenne d’arts martiaux mixtes posera sa cage au Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy, où se tiendront une dizaine de combats professionnels, mêlant des stars établies et des espoirs de la discipline. Le show s’annonce inoubliable.Après plusieurs échéances réussies à l’international mais également aux quatre coins de la France (Paris, Nantes, Orange…), cette fois, HEXAGONE MMA fera donc étape en Bourgogne, pour ce qui s’annonce être le plus gros événement jamais organisé dans la région.Cerise sur le gâteau, un titre de champion du monde sera mis en jeu au cours de la soirée, entre le tenant Laïd Zerhouni (11-8) et son challenger Matthieu Letho Duclos (5-2), et couronnera ainsi l’un des poids moyens les plus talentueux du continent.Le temps d’un soir, Dijon sera la capitale du MMA.

Tarif : 29.00 – 249.00 euros.

Début : 2024-02-10 à 19:00

PALAIS DES SPORTS 17 RUE LEON MAURIS 21000 Dijon 21