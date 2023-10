Visite-flash du palais des sports par Dijon, Ville d’art et d’histoire Palais des sports Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Visite-flash du palais des sports par Dijon, Ville d’art et d’histoire Palais des sports Dijon, 14 octobre 2023, Dijon. Visite-flash du palais des sports par Dijon, Ville d’art et d’histoire Samedi 14 octobre, 15h00 Palais des sports Gratuit sur inscription – Lieu de rendez-vous confirmé lors de l’inscription. À l’occasion de la sortie du plan-guide « Dijon métropole – L’architecture au fil du tram – ligne 1 » et des « Journées nationales de l’architecture » Dijon, Ville d’art et d’histoire vous invite à la découverte du palais des sports – Jean-Michel Geoffroy, inauguré en 1977, labellisé depuis 2015 « Architecture contemporaine remarquable ».

Lieu de rendez-vous confirmé lors de l’inscription. Palais des sports 17 rue Léon-Mauris 21000 Dijon Dijon 21000 La Maladière Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://patrimoine.dijon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Palais des sports
17 rue Léon-Mauris 21000 Dijon
Dijon 21000 La Maladière
Côte-d'Or
Bourgogne-Franche-Comté

