Finale du championnat de France de badminton Top 12 Palais des Sports d’Élancourt, 5 mai 2023, Élancourt. Finale du championnat de France de badminton Top 12 5 et 6 mai Palais des Sports d’Élancourt Cette phase finale (sur 2 jours) va permettre de désigner le club Champion de France de badminton.

Ce titre offre le droit de représenter la France lors de la Coupe d’Europe des Clubs.

Rendez-vous samedi à 15h30 pour la grande finale !

Infos sur : https://top12finale.ffbad.org/fr/presentation

Une compétition organisée par le club Les Volants d’Elancourt :

Palais des Sports d'Élancourt Rue de la Beauce Maurepas Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France

2023-05-05T10:00:00+02:00 – 2023-05-05T20:00:00+02:00

2023-05-06T11:00:00+02:00 – 2023-05-06T20:00:00+02:00 badminton élancourt

