Match de basket contre Orchies sur le thème d’Halloween | CBC Palais des Sports de Caen la mer Caen, 31 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Tremblez Orchies !!! Mardi 31 octobre, monstres et sorcières envahiront le Palais pour vous offrir la plus épouvantable des soirée.

31 octobre = Halloween. Si vous pensiez y échapper, trop tard. Venez frissonner de plaisir en tribunes, à l’occasion du match CBC-Orchies. Le Palais sera aux couleurs d’Halloween, avec des surprises pour petits et grands. On vous attend nombreux et déguisés pour assister à la rencontre et hurler vos encouragements pour porter les gars vers la victoire !

Places dispos en points de vente (Intermarché Louvigny et La Case à Bières à Mondeville), et en en ligne bien sûr, sur Billetweb. On compte sur vous !.

2023-10-31 20:00:00 fin : 2023-10-31 . .

Palais des Sports de Caen la mer Rue de Québec

Caen 14000 Calvados Normandie



Tremble Orchies!!! On Tuesday, October 31, monsters and witches will invade the Palais for the most frightful of evenings.

october 31 = Halloween. If you thought you’d escape, too late. Join us in the stands for the CBC-Orchies match. The Palais will be decked out in Halloween colors, with surprises for young and old alike. We’re looking forward to seeing you there, all dressed up to cheer the boys on to victory!

Tickets available at points of sale (Intermarché Louvigny and La Case à Bières in Mondeville), and online of course, on Billetweb. We’re counting on you!

¡¡¡Temblad Orchies!!! El martes 31 de octubre, monstruos y brujas invadirán el Palais en la velada más terrorífica.

31 de octubre = Halloween. Si pensabas escapar, demasiado tarde. Ven a estremecerte de alegría en las gradas del partido CBC-Orchies. El Palacio se engalanará con los colores de Halloween, con sorpresas para grandes y pequeños. Esperamos verle disfrazado para ver el partido y animar a los chicos hasta la victoria

Entradas disponibles en los puntos de venta (Intermarché Louvigny y La Case à Bières en Mondeville), y en línea, por supuesto, en Billetweb. ¡Contamos contigo!

Zittert in Orchies!!! Am Dienstag, dem 31. Oktober, werden Monster und Hexen in den Palast einfallen, um Ihnen den gruseligsten aller Abende zu bescheren.

31. Oktober = Halloween. Wenn Sie dachten, Sie könnten dem entgehen, ist es zu spät. Lassen Sie sich beim Spiel CBC-Orchies auf der Tribüne vor Freude erschauern. Der Palast wird in den Farben von Halloween erstrahlen, mit vielen Überraschungen für Groß und Klein. Wir erwarten Sie zahlreich und verkleidet, um das Spiel zu sehen und die Jungs mit Ihren Anfeuerungsrufen zum Sieg zu führen!

Tickets gibt es an den Vorverkaufsstellen (Intermarché Louvigny und La Case à Bières in Mondeville) und natürlich online auf Billetweb. Wir zählen auf Sie!

