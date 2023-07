Visites commentées du Palais des Sports de Beaulieu Palais des Sports de Beaulieu Nantes, 17 septembre 2023, Nantes.

Visites commentées du Palais des Sports de Beaulieu Dimanche 17 septembre, 11h00, 14h00, 15h30, 17h00 Palais des Sports de Beaulieu Sur inscription. Limité à 20 personnes.

Visites commentées à deux voix du Palais des Sports de Beaulieu. Le temps d’une visite, pénétrez sur le terrain du H Arena pour admirer son étonnante architecture et (re)découvrir le site après ses récents travaux.

Les horaires sont susceptibles d’être modifiés selon le calendrier sportif.

Le Palais des Sports de Beaulieu est l'œuvre de Georges Evano et de Jean-Luc Pellegrin. Il est inauguré en 1973. Prisme rouge et noir à l'architecture audacieuse, il s'installe sur un quartier encore en développement. L'équipement est depuis peu renommé la H Arena et accueille l'équipe du HBC.

Julien Gazeau