9e édition de l’Open BLS de Limoges Palais des Sports de Beaublanc Limoges, 9 décembre 2023, Limoges.

9e édition de l’Open BLS de Limoges 10 – 17 décembre Palais des Sports de Beaublanc

Beaublanc accueillera cette année encore les meilleures joueuses françaises et de nombreuses joueuses du top 100 mondial. Les qualifications auront lieu le dimanche 10 décembre. Les joueuses se disputeront toute la semaine les deux tickets pour la grande finale du dimanche 17 décembre à 15h30 !

Le tournoi tient à remercier l’ensemble de ses partenaires pour leur soutien sans lequel une telle longévité n’aurait pas été possible, et notamment son partenaire titre BLS Location qui associe son nom à l’Open depuis 2019.

Alors, qui succèdera à l’Ukrainienne Anhelina Kalinina, n°26 mondiale et tenante du titre à Limoges ?

Dimanche 10 décembre : Qualifications

Lundi 11 décembre : Début du tableau principal

Dimanche 17 décembre : Finales simple & double

Instagram : @openblsdelimoges

Facebook : Open BLS de Limoges

Twitter : @openWTALimoges

Site Internet : www.openblslimoges.fr

Palais des Sports de Beaublanc 23, Boulevard de Beaublanc Limoges 87100 Montjovis Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@openblsdelimoges) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/356878163_1600911400437322_4726552829036071184_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8ae9d6&_nc_ohc=Sl4zaWh2IkoAX8gTcfy&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfC5l7Hkh4UoT4fokHTPsXJTPC1jqVN4vW7Yw2sqFub4hA&oe=64CB4462 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/openblsdelimoges/ », « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/openblsdelimoges/?hl=fr »}, {« link »: « https://www.facebook.com/OpenBLSdeLimoges »}, {« link »: « https://twitter.com/OpenWTALimoges »}, {« link »: « http://www.openblslimoges.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T00:00:00+01:00 – 2023-12-10T23:59:00+01:00

2023-12-17T00:00:00+01:00 – 2023-12-17T23:59:00+01:00

Tennis open BLS

D.R.