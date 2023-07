Festival de danse Traces Contemporaines : stages et masterclass du 16 septembre Palais des Sports Cahors, 16 septembre 2023, Cahors.

Cahors,Lot

Du 14 au 17 septembre 2023 à Cahors.

En 2023, le festival fête ses 15 ans !

Tout est parti d’un rêve un peu fou où l’énergie de la danse viendrait insuffler de la beauté dans nos vies et élargir notre vision. La magie a opéré… Ce rêve devenu réalité fête aujourd’hui ses 15 ans !

Un déferlement de corps en mouvement, source de rencontres, durant quatre jours, nous rend VIVANTS.

Du 14 au 17 septembre 2023 à Cahors, la 15ème édition du Festival Traces Contemporaines est un hymne à la joie, à l’énergie de vie, à l’Alegria ! Quel honneur d’accueillir à Cahors, pour la première fois en France, les chorégraphes de HUMANHOOD Company, Julia Robert et Rudi Cole ! Ces deux artistes visionnaires, de renommée internationale, ont inventé un langage chorégraphique puissant tout en fluidité qui exprime leur sensibilité spirituelle et leur vision du monde. Julia Robert et Rudi Cole sont la marraine et le parrain de cette 15ème édition.

Julia Robert et Rudi Cole sont également à Cahors du 11 au 14 septembre 2023 au Foyer Valentré pour partager The HUMANHOOD Experience, un événement transformationnel personnel qui permet à tout un chacun d’accéder à son potentiel illimité à travers le corps en mouvement. Il s’agit d’une expérience puissante pour tous ceux qui ont un corps et qui cherchent à libérer leur réserve intérieure d’énergie et de créativité. C’est une première en France !

Pour faire écho à la thématique ALEGRIA !, les pièces chorégraphiques à l’affiche de l’Auditorium du Grand Cahors, Yalla, my friends de la Compagnie Le Scribe et Rave Lucid de la Compagnie MazelFreten, sont deux créations résolument ancrées dans la joie profonde, cette joie que nous ressentons tous dans les grands moments comme dans les petits instants de notre vie, lorsque nous mettons en mouvement notre créativité.

Cette année encore, les artistes du Festival Traces Contemporaines installent un lien fraternel avec les publics. Au village des Traces, on pourra croiser Julia Robert, Rudi Cole, Adel El shafey, Brandon Masele et Laura Defretin, Tom Nikso, les musiciennes de La Bruja, Sylvain Dubos de la compagnie In Fine, les danseurs de la jeune compagnie Mü, Romane et Joseph Beaugrand de So Lune, les artistes en devenir, de la scène Des Corps Dans La Ville…

Pour célébrer l’ALEGRIA ! de la ligne artistique 2023, le Village des Traces, place Bessières sera accessible le jour comme à la tombée de la nuit avec des propositions artistiques rythmées et colorées… l’occasion de se retrouver entre amis, en famille, ou de se rencontrer autour d’un événement. Concerts, bal, performances chorégraphiques, Soirée Eveil des Sens et son plateau gourmand à déguster sont au programme.

La joie d’être ENSEMBLE est un moteur, une respiration dans nos vies, soyons ce grand « OUI » à ALEGRIA !

Billetterie : Office de tourisme de Cahors.

