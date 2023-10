Tournoi de France Handball féminin Palais des Sports Caen, 24 novembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dernière étape avant de s’envoler en Norvège pour le championnat du monde, le Tournoi de France de handball promet un bel événement sportif, festif et spectaculaire dans ce nouveau Palais des Sports de Caen.

Les 24 et 26 novembre prochain, la France, le Sénégal, le Cameroun et la Corée du Sud s’y retrouveront pour s’affronter et peaufiner les derniers détails de leur préparation au Mondial.

Olivier Krumbholz et ses joueuses ont hâte de retrouver les terres normandes, sur lesquelles l’accueil du public a toujours été chaleureux, promettant ainsi deux jours de matchs festifs dans une chaude ambiance au sein de cette nouvelle enceinte sportive.

Alors soyez au rendez-vous, venez encourager les Bleues avant leur départ pour la Norvège et peut-être la conquête d’une nouvelle étoile sur leur maillot ! Au programme :Vendredi 24 novembre :18h30 : Corée du Sud – Cameroun21h10 : France – Sénégal

Billet valable pour les 2 matchsDimanche 26 novembre : 14h30 : Cameroun – Sénégal17h00 : France – Corée du Sud

Billet valable pour les 2 matchsBilletterie

La billetterie est disponible en ligne sur https://billetterie.ffhandball.fr/fr/Tournoi_De_France_EDF_F

.

2023-11-24 18:30:00 fin : 2023-11-24 23:00:00. .

Palais des Sports Rue Michelle Guillais

Caen 14000 Calvados Normandie



The French Handball Tournament promises to be a spectacular and festive sporting event in Caen?s new Palais des Sports, the last stop before the team heads off to Norway for the World Championship.

On November 24 and 26, France, Senegal, Cameroon and South Korea will come together to face off and fine-tune their preparations for the World Cup.

Olivier Krumbholz and his players are looking forward to their return to Normandy, where they have always enjoyed a warm welcome from the public, promising two days of festive matches in a warm atmosphere at the new sports complex.

So don’t miss the chance to cheer on Les Bleues as they set off for Norway, and perhaps the chance to wear a new star on their shirts! Program:Friday November 24:18:30: South Korea – Cameroon21:10: France – Senegal

Ticket valid for 2 matchesSunday, November 26: 2:30pm: Cameroon – Senegal5:00pm: France – South Korea

Ticket valid for 2 matchesTicketing

Tickets are available online at https://billetterie.ffhandball.fr/fr/Tournoi_De_France_EDF_F

El Torneo de Francia de Balonmano es la última etapa antes de viajar a Noruega para disputar el Campeonato del Mundo, y promete ser un acontecimiento deportivo espectacular y festivo en el nuevo Palacio de Deportes de Caen.

Los días 24 y 26 de noviembre, Francia, Senegal, Camerún y Corea del Sur se darán cita allí para batirse en duelo y poner el broche de oro a su preparación para el Mundial.

Olivier Krumbholz y sus jugadores esperan con impaciencia su regreso a Normandía, donde siempre han recibido una calurosa acogida por parte del público, y prometen dos días de partidos festivos en un ambiente cálido en el nuevo complejo deportivo.

Venga a animar a las Bleues antes de que partan hacia Noruega, ¡y quizás tenga la oportunidad de lucir una nueva estrella en su camiseta! Programa:Viernes 24 de noviembre:18:30: Corea del Sur – Camerún21:10: Francia – Senegal

Entrada válida para los dos partidosDomingo 26 de noviembre:14:30: Camerún – Senegal17:00: Francia – Corea del Sur

Entrada válida para 2 partidosTicket office

Entradas disponibles en línea en https://billetterie.ffhandball.fr/fr/Tournoi_De_France_EDF_F

Das französische Handballturnier, die letzte Etappe vor der Weltmeisterschaft in Norwegen, verspricht ein sportliches, festliches und spektakuläres Ereignis im neuen Palais des Sports in Caen zu werden.

Am 24. und 26. November werden sich Frankreich, Senegal, Kamerun und Südkorea dort treffen, um gegeneinander anzutreten und die letzten Details ihrer Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft zu verfeinern.

Olivier Krumbholz und seine Spielerinnen können es kaum erwarten, in die Normandie zurückzukehren, wo das Publikum sie immer herzlich willkommen geheißen hat.

Seien Sie also dabei und feuern Sie die französischen Fußballerinnen vor ihrer Abreise nach Norwegen an, wo sie vielleicht einen neuen Stern auf ihrem Trikot erobern wollen! Das Programm:Freitag, 24. November:18:30 Uhr: Südkorea – Kamerun21:10 Uhr: Frankreich – Senegal

Tickets gültig für beide SpieleSonntag, 26. November: 14:30 Uhr: Kamerun – Senegal17:00 Uhr: Frankreich – Südkorea

Ticket gültig für beide SpieleTicketverkauf

Der Kartenvorverkauf ist online unter https://billetterie.ffhandball.fr/fr/Tournoi_De_France_EDF_F verfügbar

