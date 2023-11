Les Harlem Globetrotters Palais des Sports Beaulieu / H Arena Nantes, 4 avril 2024, Nantes.

2024-04-04

Horaire : 20:00

Gratuit : non de 32,75 € à 63 € Billetterie : gdp.fr

Depuis plus de 90 ans, les Harlem Globetrotters parcourent les continents avec leur sourire contagieux en proposant un véritable show à l’américaine où se mêlent brillamment figures de style et bonne humeur. Aujourd’hui, ces basketteurs hors normes cassent les codes de la discipline en proposant un show décapant : dunks fracassants, swish d’une précision chirurgicale et dribbles étourdissants, de quoi laisser des spectateurs pantois. Chaque geste est un coup de maître, tenté avec malice et audace, dans leur style inégalable. Avec humour et classe, les Harlem Globetrotters déboussolent les amoureux du basket. Ils créent un véritable déluge de technique et de bonne humeur, sous l’œil complice de l’arbitre, offrant ainsi un show pour petits et grands à la fois surprenant et captivant.

Palais des Sports Beaulieu / H Arena Île de Nantes Nantes 44200