Pyrénées-Orientales « Llum » spectacle de contes en ombre et lumière Palais des Rois de Majorque Perpignan Perpignan, 6 décembre 2023, Perpignan. « Llum » spectacle de contes en ombre et lumière Mercredi 6 décembre, 16h30 Palais des Rois de Majorque Perpignan LLum, qui signifie Lumière en catalan, pose la question de la confiance en soi-même, en l’autre et en l’univers. Au cœur de ces histoires, une femme en quête d’elle-même et de sa liberté détient le plus souvent la clé de son destin ou de celui de ses semblables. Sa sensibilité, son courage, son intuition et son audace feront basculer le récit. Les contes ont le pouvoir de transformer les menaces en miracle et de nous faire prendre conscience d’un seul coup, de réalités qui résistent au raisonnement. Ils traversent le temps, et toutes les générations : d’une grand-mère à son petit-fils, de ma bouche à ton oreille ; tissé de symbolique ils structurent l’être. Le conte « Un poil d’ours » retrace le périple d’une femme désemparée, à la recherche de solutions pour venir en aide à son mari détruit par la guerre…orientée par une guérisseuse, trémentinaire, elle accomplira une mission difficile.

Au cours de sa quête de l’ours sauvage, la jeune femme traverse des paysages terrestres, imaginaires et émotionnels, et petit à petit, devient consciente qu’elle porte en elle la force nécessaire pour relever les défis de la vie. Dans une contrée en manque d’eau, la légende du « Lac Espéranza » nous parle d’une femme qui espère et s’impatiente en appelant les nuages de leur nom supposé pour comme le dit la légende, « qu’ils pleuvent de toutes leurs eaux »….mais, hélas, sans succès. La clé de sa recherche sera finalement plus évidente qu’elle ne l’avait pensé… Les jeux d’ombres et de lumière se déploient comme un fil bleu à travers les contes. La mise en scène des ombres chinoises, fait voyager le spectateur, le surprend dans un cheminement visuel, poétique et sonore au cœur de son imaginaire.

L'implication physique et vocale des comédiennes nous amène à jouer sur plusieurs registres et ainsi ouvrir une boite à outils : conteuse, manipulatrice d'ombres, chants polyphoniques… La scénographie est évolutive. La manière de traiter les ombres (changement d'échelles, de point de vue, d'écran,…), nous permettent de sortir de l'illustration traditionnelle de ces histoires en les déployant dans les corps et dans l'espace.

