Ateliers de calligraphie médiévale Palais des rois de Majorque Perpignan, 16 septembre 2023, Perpignan.

Ateliers de calligraphie médiévale 16 et 17 septembre Palais des rois de Majorque Gratuit. Entrée libre.

La Plume Buissonnière vous propose des ateliers de calligraphie médiévale, dans le cadre enchanteur du Palais des rois de Majorque. Ateliers en journée et en nocturne.

Palais des rois de Majorque Rue des archers, 66000 Perpignan Perpignan 66000 Saint-Mathieu Pyrénées-Orientales Occitanie http://www.ledepartement66.fr/99-palais-des-rois-de-majorque.htm Le palais des rois de Majorque est un exemple typique des palais construits au XIIIe siècle en bord de Méditerranée. Pendant 73 ans, il a été la résidence des rois de Majorque, pendant une période où Perpignan est devenue la capitale d’un royaume prospère. Son architecture, à la fois sobre et élégante, représente un mélange d’influences gothiques et méditerranéennes, renforcé par la construction d’une double enceinte au XVe siècle qui en a fait une forteresse.

En 2018, le palais des rois de Majorque a obtenu la marque d’État « Tourisme et Handicap » pour les handicaps mentaux et auditifs. Cette marque garantit la qualité de l’accueil et permet de passer du « pouvoir accueillir » , exigé par la loi, au « vouloir accueillir » qui émane de la volonté de l’établissement. En voiture : en provenance de la D900 reliant Salses au Perthus, prendre la sortie 8 (Perpignan-centre) puis continuer sur le cours Lazare Escarguel, l’avenue du Lycée, la rue Paulin Testory, l’avenue Gilbert Brutus jusqu’à la rue des archers. Stationnement : parking payant à 400 m – dépose-minute. En bus : Sankeo ligne 13 – arrêt Citadelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Département des Pyrénées-Orientales