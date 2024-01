AVE CESAR PALAIS DES RENCONTRES Chateau Thierry, vendredi 19 avril 2024.

Après 25 ans de mariage. Corinne a réservé une chambre pour elle et son mari Didier dans un hôtel branché.Elle, ne supporte plus la routine, et a peur de ne plus être aimée et désirée.Lui, croit au quotidien, à la pérennité du couple, et n’a pas envie de questionnements. Pour eux, ce sera un week-end entre tendresse et conflits, secrets coquins, danses endiablées, room service défaillant…Pour vous, spectateurs, ce sera un moment de surprises et de fous rires !Spectacle organisé par Le Calicot

Tarif : 27.20 – 31.20 euros.

Début : 2024-04-19 à 20:30

PALAIS DES RENCONTRES 2 AVENUE LAUCONNOIS 02400 Chateau Thierry 02