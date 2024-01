LE MANTEAU DE JANIS PALAIS DES RENCONTRES Chateau Thierry, vendredi 22 mars 2024.

Suite à un accident, Joseph, écrivain, se retrouve en fauteuil roulant.Par petite annonce, il recrute Mila, une jeune femme singulière et impertinente, à qui il confie une mission mystérieuse et délicate. Des secrets relient ce duo improbable mais irrésistible.Un huis clos entre intrigue, rire et émotion, qui surprend jusqu’à la fin ! Spectacle organisé par Le Calicot

Tarif : 19.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-03-22 à 20:30

PALAIS DES RENCONTRES 2 AVENUE LAUCONNOIS 02400 Chateau Thierry 02