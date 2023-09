Atelier taille de pierre au pied de la Tour Campane Palais des papes Avignon Palais des papes 84000 Avignon Avignon, 16 septembre 2023, Avignon.

Mise à disposition de pierres et outillages pour les visiteurs afin de les sensibiliser au métier de tailleur de pierre. Atelier de taille de pierre par l’entreprise SELE qui a réalisé les travaux de restauration des façades et de la Tour de la Campane du Palais des papes.

L’entreprise SELE missionnée par le Département de Vaucluse pour la réalisation des travaux de restauration des façades de la Tour de la Campane, de l’Aile des Familiers et de la chapelle pontificale Benoit XII du Palais des Papes, présentera le métier de tailleur de pierre et le chantier du Palais des Papes avec l’installation d’un atelier de taille de pierre au pied de la Tour de la Campane et la mise à disposition de pierres et outillages pour les visiteurs afin de les sensibiliser à ce métier.

L'atelier de taille de pierre aura lieu au pied de la Tour de la Campane au Palais des papes

Département de Vaucluse