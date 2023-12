Lido Pimienta Palais des Nations Genève, 15 février 2024, Genève.

Lido Pimienta Jeudi 15 février 2024, 20h00 Palais des Nations Sur donation : CHF 25.- ou CHF 50.-

Rendez-vous le jeudi 15 février à 20h pour le concert de Lindo Pimienta au Palais des Nations Unies.

En apportant l’essence de cette journée au Palais de Genève, SHAP SHAP et UNRISD amplifient les messages de justice et de changement social grâce au pouvoir de l’art et de la musique. Lido Pimienta sera en résidence de création pendant une semaine à Genève du 13 au 20 février.

Réalisé par SHAP SHAP et UNRISD en collaboration avec l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG) et le festival Antigel.

Ouverture des portes à 18h, veuillez prévoir 30min d’avance pour passer les différents points de sécurité et d’être muni.e d’une pièce d’identité.

Toutes les informations sont disponibles sur le site du festival.

Palais des Nations Avenue de la Paix 14, 1202 Genève Genève 1202 +41 22 917 42 28

