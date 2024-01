GUS ILLUSIONNISTE dans Givré PALAIS DES GLACES Paris, samedi 12 octobre 2024.

GUS ILLUSIONNISTE dans Givré Avec ce nouveau spectacle, Gus voit les choses en grand !Ses nouvelles illusions, encore plus spectaculaires vous feront voyager jusqu’en haute montagne. Gus garde le côté poétique et interactif qu’on lui connaît mais cette fois-ci en poussant le curseur de l’humour encore plus loin, avec un seul objectif : vous montrer qu’il est complètement GIVRÉ !Artiste : GUS ILLUSIONNISTEAuteur : GUSMetteur en scène : Arthur JUGNOTDurée : 70 minutes

Tarif : 29.00 – 39.00 euros.

Début : 2024-10-12 à 19:00

Réservez votre billet ici

PALAIS DES GLACES 37 Rue du Faubourg du Temple 75010 Paris 75