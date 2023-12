VICTOR VERS LE FUTUR PALAIS DES GLACES Paris, 31 décembre 2023, Paris.

VICTOR VERS LE FUTUR À partir de 6 ansEtes-vous prêts à remonter le temps ?La première parodie familiale et musicale créée par Jeff Panacloc.Suite à une énorme gaffe, Victor, un ado de 14 ans, se lance dans une aventure pour changer le cours des choses. Avec l’aide de son vieil ami Paul, un réparateur d’électroménager, et de son frigo à remonter le temps, il vous emmènera dans un voyage musical digne de Broadway.Vivez une expérience déjantée et inoubliable de rires et d’émerveillement.Retrouvez huit comédiens-chanteurs-danseurs sur scène, prêts à vous faire voyager.Une occasion unique de partager un moment magique en famille ou entre amis !Durée : 1h20 avec entracte – A partir de 6 ansVictor: Tom ALMODARMère de Victor: Amélie FOUBERTPère de Victor: Patrick MAZETSœur de Victor: Lara PEGLIASCOPaul: GUANODanseuse: Lucile BOURDONDanseur: Victor MAUMelle Blèche: Nicolas GRAND DUCÉcriture et mise en scène : JEFF PANACLOC Compositeur : Dominique Mattéi

Tarif : 17.00 – 42.60 euros.

Début : 2023-12-31 à 14:00

PALAIS DES GLACES 37 Rue du Faubourg du Temple 75010 Paris