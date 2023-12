KLEK ENTÕS PALAIS DES GLACES Paris, 31 décembre 2023, Paris.

KLEK ENTÕS Il n’est ni magicien, ni mentaliste, il est…Klek EntòsKlek Entòs est un être extrêmement mystérieux, tout droit sorti d’un film de Tim Burton. Dans un univers à la fois poétique et inquiétant, il invite les spectateurs à prendre conscience de leurs propres peurs et à les affronter, afin d’en faire leur force. Oserez-vous en savoir plus ?Le seul magicien a avoir été 2 fois finaliste de La France a un Incroyable talent Spectacle déconseillé aux -10ans. LA PRESSE :« Klek Entòs impressionne au Palais des Glaces … L’univers à la fois inquiétant, poétique et macabre de ce double imaginaire fonctionne à merveille… De bout en bout, Klek Entos déroule à merveille son univers onirique » Le Parisien« 1h20 de mystère, de frissons et de poésie parfaitement maitrisées » ArteFake« Une expérience sensorielle unique » France net infos Attendez-vous à un spectacle à l’ambiance macabre, ludique et néanmoins poétique – Télérama Sortir On rit d’être effrayé ou de faire semblant de l’être – Le Canard Enchaîné Un univers excentrique qui émerveille – M6 Un univers à la fois poétique et inquiétant – 20 Minutes Le spectacle choc de l’été – VSD Un spectacle fascinant… Du jamais vu – Le Figaro

Tarif : 38.10 – 60.10 euros.

Début : 2023-12-31 à 17:00

Réservez votre billet ici

PALAIS DES GLACES 37 Rue du Faubourg du Temple 75010 Paris Paris