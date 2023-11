Evian Summit – 1ère édition – « Les Forêts mondiales » Palais des festivités Évian-les-Bains, 25 novembre 2023, Évian-les-Bains.

Pour la première fois, cinq chefs autochtones, venus des 5 continents, désignés l’an dernier par l’UNESCO « ambassadeurs mondiaux de la forêt », se retrouveront à Evian pour alerter sur les problématiques de déforestation et coconstruire des solutions..

2023-11-25 08:30:00 fin : 2023-11-25 21:00:00. .

For the first time, five indigenous leaders, from the 5 continents, designated last year by UNESCO as « Global Forest Ambassadors », will meet in Evian to alert on deforestation issues and co-construct solutions.

Por primera vez, cinco jefes indígenas de los 5 continentes, designados el año pasado por la UNESCO « Embajadores de los Bosques del Mundo », se reunirán en Evian para concienciar sobre los problemas de la deforestación y colaborar en la búsqueda de soluciones.

Zum ersten Mal treffen sich fünf indigene Führer aus den fünf Kontinenten, die im vergangenen Jahr von der UNESCO als «Weltbotschafter des Waldes» bezeichnet wurden, in Evian, um auf die Probleme der Entwaldung aufmerksam zu machen und Lösungen zu erarbeiten.

