CCN DE CRÉTEIL ET DU VAL-DEMARNE EMKA • PORTRAITSoliste, professeur de danse, Mehdi Kerkouche a multiplié les expériences chorégraphiques aux influences les plus diverses pour la télévision, la publicité, la comédie musicale, avant de créer sa compagnie EMKA en 2017. Les succès des créations Mute et Dabkeh lui valent la reconnaissance de la critique, tandis qu’il chorégraphie les spectacles d’Angèle ou Christine and The Queens. Il touche le grand public durant la période du confinement avec ses vidéos On danse chez vous diffusées sur le net, puis crée Et si pour le Ballet de l’Opéra de Paris.Nommé à la tête du centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne début 2023, il présente Portrait, une réjouissante exploration des rapports intrafamiliaux portée par des danseurs de 20 à 68 ans aux références esthétiques et techniques diverses : danse contemporaine, jazz, cabaret… Sur une scène blanche, un rectangle noir esquisse le cadre de la cellule familiale : autour d’Amy Swanson, figure emblématique de la danse d’Isadora Duncan, se dessinent les interactions complexes qui relient les protagonistes : complicité, dualité, individualité, affrontement, rejet, partage, rires et larmes dans un incessant va et vient entre joie d’être ensemble et volonté de s’affranchir… Le chœur de danseurs se disloque ou se contracte au tempo de l’envoutante bande son électro, en une trépidante incarnation d’un corps familial fusion d’individualités.A veritable phenomenon on the current dance scene and the choreographer behind the concerts of Angèle and Christine and the Queens, MehdiKerkouche directs the Créteil and Val-de-Marne National Choreographic Centre while developing contemporary dance with his EMKA company,challenging stylistic boundaries in an aesthetic fusion of techniques and influences. Portrait is a living fresco of the family universe, where contrasting and complementary individualities evolve to the mesmerising tempo of an electro score. This choreography sets the opposing forces and attractions that make up the family choir to rhythm: a shared universe in which we either flourish or from which we try to escape in order to better express ourselves.ChorégraphieMehdi Kerkouche assisté d’Alexandra TrovatoScénographie Mehdi Kerkouche et Judith LerayMusique Lucie AntunesCréation 2023Pièce pour 9 danseursDanseur.ses Micheline Desguin, Matteo Gheza, Jaouen Gouevic, Lisa Ingrand Loustau, Shirwann Jeammes, Sacha Neel, Amy Swanson, Kilian Vernin, Titouan Wiener DuruptLe Monde Avec Portrait, Kerkouche enfonce le clou de l’hybridité.La Terrasse Mehdi Kerkouche livre une pièce très visuelle, rythmée, entraînante, dont on ressort enthousiaste et ragaillardi.Danses avec la plume Mehdi Kerkouche démontre une maîtrise remarquable du mouvement et de l’organisation du groupe sur scène.Tout public • Durée 1h00CAT. 1 Plein : 30€ / Réduit : 27€ / Carte liberté : 25€ / Abonné : 23€ / Jeunes -26 ans : 15€CAT. 2 Plein : 24€ / Réduit : 22€ / Carte liberté : 20€ / Jeunes -26 ans : 12€Production : Compagnie EMKA / Centre Chorégraphique National de Créteil et du Val de MarneVEN 5 AVRIL · 20h30Scène 55 Mougins – Salle partenaireDANSERÉGINE CHOPINOTTOPSept danseuses et danseurs, un batteur et un guitariste esquissent en plusieurs tableaux une vision allégorique de notre humanité, stimulant l’imaginaire a la manière d’une fiction sans texte.Une tension palpitante et un dynamisme débridé habitent ces jeunes interprètes qui tracent, du regard ou en déambulations expressives et vigilantes, des axes virtuels ou physiques, dans une rue ou peut-être dans une jungle, bientôt apprivoisées, conquises, fêtées. Chacun y cherche sa place. Dans une lumière délicatement élaborée, la musique planante, dramatique ou très percussive soutient des mouvements collectifs ou en soli, jamais convenus, parfois virtuoses sans ostentation, ou des danses tripales, comme un exorcisme de groupe qui invite le spectateur.Seven dancers, one drummer and a guitarist sketch out an allegorical vision of our humanity in several scenes, stimulating the imagination in a drama without text. With delicately elaborate lighting, the soaring, dramatic or very percussive music supports collective or solo movements – never conventional and at times virtuosic, without any ostentation – or three person dances, like a group exorcism inviting the spectator’s participation.Conception et chorégraphie Régine ChopinotPiece pour 7 danseurs et 2 musiciens (batterie et guitare)Batterie Vincent KreyderGuitare Nico MorcilloSon Nicolas BarillotLumiere Sallahdyn KhatirVetements Auguste de BoursettyAvec Nicolas Barillot, Tristan Bénon, Mellina Boubetra, Prunelle Bry, Bekaye Diaby, Naoko Ishiwada, Sallahdyn Khatir, Vincent Kreyder, Nico Morcillo, Deyvron Noel, Julien RoblesTout public • Durée 1h10CAT. 1 Plein : 25€ / Carte liberté : 20€ / Abonné : 20€ / Jeunes -26 ans : 15€Production Cornucopiae

